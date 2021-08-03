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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالشورت .. إطلالة جذابة لـ صبا مبارك عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة صباحية جذابة  بدون مكياج، مرتدية بلوزة كت و شورت باللون اللبني .

صبا مبارك تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

صبا مبارك عن مشاركة فيلم أميرة بمهرجان فينيسيا: متحمسة وسعيدة

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

 

وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

 

و كانت قد أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بمشاركة فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.

وكتبت صبا مبارك عبر إنستجرام: "متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم #أميرة للمخرج الصديق والفنان #محمددياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال #مهرجان فينيسيا_السينمائي

الفيلم بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب.

روج المنتج الفني والداعية معز مسعود، لفيلمه الجديد "أميرة" مع المنتج محمد حفظي، والمخرج محمد دياب.

ونشر مسعود، عدة صور له مع حفظي من كواليس تصوير العمل، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا: "فيلم (أميرة) قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج".

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