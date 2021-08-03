شوبير يعلن بالأسماء المرشحين الأجانب للانضمام للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف التعاقدات في الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت أف أم ” أن الأهلي أنهي كافة التفاصيل بشأن صفقة كريم فؤاد، مشددا أن الصفقة تمت بنسبة ١٠٠٪ ولن يتبقي سوى الإعلان الرسمي بنهاية الموسم.

وأضاف أن الأهلي لا يرغب في التعاقد مع أي للاعب آخر في الدوري المصري، مشددا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لا يرغب في ضم لاعب جديد من الدوري المصري.

وتابع أن الأهلي يسعى حاليا للتفاوض مع بيرسي تاو ، سيفان رحيمي نجم الرجاء , شيكيونجو نجم كايزر تشيفز و ميكوسوني نجم سيمبا التنزاني.

وأكمل أن الأهلي في مرحلة المفاوضات وجس النبض مع هؤلاء اللاعبين خلال الفترة الحالية.