على مساحة 2730 مترا.. إزالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إدكو - المحمودية - دمنهور - الدلنجات - بدر )، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

إزالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 2730 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة 1600 م٢ عبارة عن حجرات داخل سور من الحجارة البيضاء بمنطقة طريق الملح بإدكو.

- إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 400 بنطاق قريتى أريمون و سرنباى بالمحمودية عبارة عن وسملات خرسانية بباطن الأرض و شدة خشبية لعمل سمل خرسانى.

- إيقاف أعمال بمساحة 300 م بقرية قابيل بزاوية غزال بدمنهور.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية المسين بالدلنجات

- إيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدى بمساحة 180 م٢ بنطاق وحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور أرضي بدون ترخيص مباني مخالفة من الطوب الأبيض الحجري.