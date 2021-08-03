حفل أونلاين لـ "مسار إجباري" مع فريدوم ميوزيك.. تفاصيل

تقدم فريدوم ميوزيك فكرة جديدة للمزيكا وهي تقديم باند مسار إجباري يوم الأربعاء ٤ أغسطس اونلاين في الساعة ٦ مساء علي صفحتهم الرسمية علي فيسبوك.

ويستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وطرح فريق مسار إجباري التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها - 210 جنيهات - 260 جنيها” و اعلنت انتهاءها فور فتح باب الحجز.

يذكر أن أعلن فريق مسار إجباري عبر فيسبوك عن إقامة حفل جديد لهم يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن موعد طرح تذاكر الحفل وأسعارها.

ورغم توضيح مسار إجباري أنه سيتم طرح التذاكر قريبا عبر الإنترنت وفي شباك تذاكر الأوبرا، إلا أن موجة من السخرية والغضب اجتاحت صفحة الحدث على فيسبوك.

تداول محبو مسار إجباري عددا من الصور والتعليقات الساخرة حول غياب وتأخر موعد طرح التذاكر حتى هذه اللحظة، إلى جانب التعبير عن تخوفاتهم من أسعار التذاكر التي أصبحت في ازدياد مستمر خلال الفترة الماضية.