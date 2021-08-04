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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| 11 ألف زيارة يومياً لتطبيق سكني خلال يوليو 2021

ارشيفيه
ارشيفيه

كثّفت منصّات "سكني" الرقميّة تقديم خدماتها للأسر السعودية خلال شهر يوليو 2021 الذي تزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك للإجابة عن جميع استفساراتهم حول الخدمات والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" لتسهيل تملك المسكن الأول للمواطنين وفق إجراءات سهلة وميسرة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.


وسجل تطبيق "سكني" خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري 2021 أكثر من 350 ألف زيارة بمعدل يومي تجاوز 11 ألف زيارة، ويُقدم التطبيق عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل خلال 30 ثانية ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز الفوري للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي و"التمويل الإلكتروني" وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط onelink.to/sakani3.


وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر مع أكثر من 46 ألف استفسار بمعدل يومي يبلغ 1530 رداً خلال الشهر الماضي، ويُقدم الحساب ([email protected])


الإجابات عن استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.


كما تلقى مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 68 ألف اتصال بمعدل 2300 مكالمة يومياً، وأجاب موقع "سكني" عن أكثر من 5659 طلبا واستفسارا من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة 8011 اعتراضا من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.


ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططا توفّر 180,537 أرضا سكنية حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

اقتصاد السعودية تطبيق سكني منص ات سكني مركز الاتصال الموحد تاون هاوس

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