بنت البلد تقدم خصما خاصا لـ راغبي شراء الباروكة

البوريك الطبيعية

خصصت الفنانة نشوى مصطفى، فقرة خلال تقديمها برنامج " بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد2، للحديث عن الباروكة.



وقالت نشوى مصطفى إنها ترتدي الباروكة منذ عام كامل، ولا يوجد مشكلات تواجهها.



واستضافت نشوى مصطفى، خلال الحلقة رانيا هشام مصممة بوريك طبيعي، و تستخدم الشعر الطبيعى فى البواريك.



ولفتت إلى أنها تبيع بأسعار مناسبة للجميع، و لا تستخدم شعرا غير طبيعي.



وقدمت خدمة لـ متابعى بنت البلد، وقالت : " سيكون هناك خصم 10% لأى فتاة تأنى من برنامج بنت البلد، وأن هناك خصم 50% لـ أصحاب الأمراض السرطانية".

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قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها ترتدى باروكة، ولكن الجميع يعتقد أنها شعر طبيعي.



وأضافت نشوى مصطفى خلال تقديمها برنامج " بنت البلد" المذاع على قناة صدى البلد2، أنها كانت غير راضية عن شعرها، ولكن شاهدت صديقة لها ترتدى باروكة، وكانت تعتقد أنه شعر طبيعي.



وأوضحت أن صديقتها بعد رفع الباروكة ظهرت الكارثة، ولفتت إلى أنها ذهبت بعد ذلك للمكان الذى قامت صديقتها بعمل الباروكة.



وأشارت إلى أن المكان الذى قامت بشراء الباروكة منه يبيع بأسعار مناسبة.



وتابعت أنها ترتدي الباروكة من عام ماضى، وأنها ذهبت لمكان أخر لمعرفة الأسعار الجديد تأكدت أن سعرها يقترب من سعر السيارة.