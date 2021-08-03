مؤسسة نبض الحياة: 90% من الأعمال الخيرية تكون عن سقى الماء

مؤسسة نبض الحياة

قال أحمد الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة، هى مؤسسة خيرية من الألف إلى الياء، وأن المؤسسة تتعامل بـ مصداقية وثقة.

وأضاف أحمد الدسوقي في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، : هناك إتقان للعمل الذى يقدم من المؤسسة، وأن 90% من الأعمال بالمؤسسة تكون بشأن سقي الماء".

ولفت إلى أن المؤسسة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح" تكلفة وصلة المياه لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ".

وتابع أحمد الدسوقي :" هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل ايصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".

وأكمل أحمد الدسوقي :" هناك مشروعات وصلات مياه في مختلف محافظات الجمهورية من الجيزة وحتى أسوان، كما يتم فتح آبار في مرسى مطروح".

ولفت أحمد الدسوقي :" عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال الرسول محمد أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها المشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

نبض الحياة

قال الدكتور أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف ، إن خلال الفترة الأخيرة الماضية قمنا بالتفكير في آليات مختلفة للصدقات ، مؤكدا أن “ مؤسسة نبض الحياه ” هي مؤسسة خيرية فقط قائمة على التبرعات الخيرية و 95% من نشاطنا قائم على مشروعات المياه ومنها توصيل المياه في الأماكن المعدومة .



وأضاف صبري خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " الذي تقدمه الإعلامية نشوي مصطفي علي قناة " صدي البلد 2" ، أن مصر هي رقم واحد علي مستوي العالم في زراعة النخل ولكن الشعب المصري ليس لديه ثقافة الاهتمام بالنخيل ، لافتا اننا قمنا بمناشدة محافظ الوادي لأننا نريد شراء أرض لزراعة نخيل عليها ، وبناء على ذلك اتصل بناء مكتبة واكد لنا انه تم توفير قطعة الأرض اللازمة لمؤسسة " نبض الحياه " .

وفي نفس السياق أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 800 بئر خلال عامي 2019 -2020 لخدمة ابناء مطروح



انتهت مؤسسة نبض الحياة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، من تنفيذ 800 بئر خلال عامي 2019 -2020 لخدمة أهالي المحافظة بالمناطق البعيدة والنائية وتوفير كل سبل الدعم لجهود التنمية في المناطق النائية.

كما بدأت المؤسسة فى تنفيذ المستهدف للعام الحالي 2021 وهو 1000 بئر تم الانتهاء من تنفيذ 300 بئر منها حتى الآن، كما نظمت المؤسسة قوافل مساعدات عينية وتوزيع كراتين وبطاطين بمناطق غرب مطروح لتوفير حياة كريمة لغير القادرين، بالتنسيق مع مجالس المدن وتنمية القرية والشئون الاجتماعية والجمعيات الاجتماعية العاملة فى هذا الشأن لاختيار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد محافظ مطروح بهذه الأعمال والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر وتوفير حياة كريمة للمواطنين.