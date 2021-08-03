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"نبض الحياة": نستهدف إيصال المياه النظيفة للمنازل بدلا من الآبار

أحمد الدسوقي
أحمد الدسوقي

قال أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن عددا كبيرا من المواطنين يعتمد على الآبار بشكل أساسي، موضحًا أن مؤسسة نبض الحياة تقوم بتوصيل المياه لـ هذه الفئة من المواطنين التى تعانى من عدم توصيل المياه النظيفة.

 

وأضاف “الدسوقي”، في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن المؤسسة تقوم بتوصيل المياه للمنازل التي لا يوجد بها مياه.

 

وأوضح أن هناك ثقة كبيرة في المؤسسة لأنها تقدم الخدمات للمواطنين، وكشفت مؤسسة نبض الحياة، هى مؤسسة خيرية تتعامل بـ مصداقية وثقة، وهناك إتقان للعمل الذى يقدم من المؤسسة، وأن 90% من الأعمال بالمؤسسة تكون بشأن سقي الماء.

 

ولفت إلى أن المؤسسة بها حملات كثيرة  تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل  بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأوضح "تكلفة وصلة المياه لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية، ويتم إجراء دراسة حالة للأسر التي سيتم إيصال المياه لها وعندما يتم التأكد من انهم من الفئات الاولى بالرعاية تقوم شركة المياه بتخفيض تكلفة إيصال المياه من 7 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه".

 

وتابع أحمد الدسوقي "هناك تضامن وتكامل وتنسيق مستمر مع الدولة ومؤسسة نبض الحياة من أجل ايصال المياه الى المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية ".

 

وأكمل أحمد الدسوقي "هناك مشروعات وصلات مياه في مختلف محافظات الجمهورية من  الجيزة  وحتى أسوان، كما يتم فتح آبار في مرسى مطروح".

 

ولفت أحمد الدسوقي "عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال الرسول محمد  أكثرهم للموت ذكرا  وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها الشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

الازهر الشريف الآبار نقص المياه نشوى مصطفى بنت البلد

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