لليوم الثانى .. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأقصى اليوم الثلاثاء بلغ 33 ألف ميجاوات وهو نفس الحمل أمس ، حيث شهد الحمل الأقصى وقت الذروة أمس الاثنين 33 ألف ميجا وات ، وبلغ الحمل الأدنى أمس 26 ألفًا و 600 ميجاوات وكانت القدرات الكهربائية المتاحة أمس حوالى 45 ألف 150 ميجا وات.

وأشار الجهاز في بيانه عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الي أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء تبلغ 12 ألفًا و 150 ميجاوات موضحًا أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه خلال ذروة أمس الإثنين، بلغت أقصى الأحمال الكهربائية 33 ألف ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه مع ارتفاع الأحمال أمس الإثنين، كان المتاح على الشبكة الكهربائية 45 ألفا و150 ميجاوات في حين بلغ الإحتياطي حوالي 11 ألفا و750 ميجاوات.

وأكدت وجود استقرار كبير في التغذية الكهربائية أمس، موضحة: "هذ يمثل مردود إيجابي لما تم من تطوير في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية خلال السبع سنوات السابقة بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربائية مع وجود احتياطي في إنتاج الكهرباء يسمح لنا بتصدير الكهرباء لدول الجوار".

يذكر أن أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يُعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.