برلماني: الحكومة عملت على توفير الأسماك بأنواعها وبأسعار في متناول الجميع

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تبذل أقصي جهودها في حماية الثروة السمكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وذلك في إطار الإهتمام بتحقيق الأمن الغذائي كأحد أهم أهداف خطة الدولة بالتنمية الشاملة المستدامة ورؤية 2030.

أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز أهداف خطة الإستزراع السمكي التي تم إطلاقها، هي تعظيم الإنتاج من الأسماك وخاصة بسمك الزريعة الذي يساهم في زيادة الثروة السمكية وبأنواع مختلفة، معقبا " كما تم حظر صيد سمك الزريعة كما كان يحدث بالسابق الأمر الذي كان يتسبب في منعه من التكاثر".

ولفت عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إلي أن القيادة السياسية وصلت بمصر لتكون المركز الأول افريقيا في إنتاج الأسماك، مما يوضح الجهود المبذولة في ملف الثروة السمكية، مشيرا إلي أنه تم طرح أنواع مختلفة من الأسماك بالأسواق المصرية بخلاف البلطي المتعارف عليه، علي سبيل المثال البوري والقاروص، وذلك بأسعار في متناول الجميع.

وتابع النائب، وحرصا من الحكومة علي دعم المواطن محدودي الدخل تم توزيع عربات من القوات المسلحة توفر سلع غذائية بأسعار أقل من الأسواق من ضمنها الأسماك.