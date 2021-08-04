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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تعقد دورة للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

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وتتضمن الدورات التدريبية التى يقدمها مركز القياس والتقويم الطلابي  دورة تدريبة حول التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أغسطس 2021.


تهدف الدورة التدريبية إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال  الرابط التالي.

رئيس جامعة حلوان الدورات التدريبية جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم دورات تدريبية أعضاء هيئة التدريس

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