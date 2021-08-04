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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الأداب تطرح الأنشطة الطلابية "أونلاين" على صفحتها الرسمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن استمرار الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية . 
 
وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لصدى البلد، إن الأنشطة الطلابية متاحة عبر موقع إدارة رعاية الشباب علي صفحة الفيسبوك الرسمية للكلية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التجمع تظل الأنشطة في حدود هذه الضوابط . 

وفى نفس السياق ، اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد 8 من أغسطس وحتى الخميس الموافق 19 من أغسطس .

ونوهت كلية الاداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الاربعاء الموافق 1 من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر من الساعة الثالثه عصرا حتى الساعة السابعه مساء بقاعات المؤتمرات بالكلية .

وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

 

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تبدأ الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الأجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية . 
كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز، مؤكدة أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات . 

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة . 
 

وتسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالأضافة إلى صورة الكارنية .

جامعة القاهرة البحث العلمي الانشطة الطلابية كلية الاداب الدراسات العليا

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