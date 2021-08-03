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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملوك لـ أحمد سعد وعنبة تحقق 20 مليون مشاهدة

أحمد سعد
أحمد سعد

حققت أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد، وعنبة نجاحا كبيرا جداً حيث تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: "انا مش شايف فيكم حد ... كل الناس عارفكوا على القد .. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم و الله بجد .. واقف وسط الكل اسد .. متربتش انى ابقى لئيم .. فالتنفيذ عندى الصواريخ .. انا عناب ياسطى المريخ .. وسط حروبى بضرب بوازيك .. وسط بلادى بكتبلى تاريخ".

يذكر أن كشف الفنان أحمد سعد عن تعرضه الى موقف غريب أثناء احياءه أحدى الافراح ، وذلك عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات “ إنستجرام".

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و قال أحمد سعد : “ كنت بغني في فرح ولكن الفرح كان مليء بالبكاء ، بدأت بأغنية (كل يوم) والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك ياصاحبي )قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك ياصحبي ، ماتغنيش بحبك ياصاحبي .. مافهمتش في ايه ؟! فماغنتش (بحبك ياصاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح ! ، فغنيت أغنيه تانيه قامت العروسه قامت تاني وعيطت وسابت الفرح ! ، مكنتش فاهم في ايه ؟! طب أغني ايه ؟!" . 


أستكمل أحمد سعد: “ المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وانت بالنسبه له اهم حد وكل الاغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها  ، وهي كانت بتغنيله (بحبك ياصاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح” .


بينما اختتم أحمد سعد حديثه: “ العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط ، العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب ابوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي  الله يرحمه ” . 

الملوك أحمد سعد اليوتيوب سعد عنبة بحبك ياصاحبي

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