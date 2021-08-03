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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكريم مدير إدارة الخطة والمتابعة والمشاركين في محاضرات الأون لاين بدمياط الأزهرية

خلال حفل التكريم
خلال حفل التكريم

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالمنطقة الأزهرية بدمياط، حفل تكريم الشيخ محمد الزقزوق ، مدير إدارة الخطة والمتابعة بمنطقة دمياط الأزهرية وذلك لبلوغه السن القانونية.

حضر الحفل، جمع غفير، من العاملين بمعاهد دمياط الأزهرية ومنطقة دمياط الأزهرية ، وكان على رأس الحضور الدكتور اسماعيل عبد الرحمن ، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط ، والدكتور أحمد علام ، مدير عام منطقة دمياط الأزهرية والأستاذ ربيع شوشة ، رئيس اللجنة النقابية ووسيم الفيومي ، رئيس اللجنة الثقافية للعاملين بأزهر دمياط وعدد من قيادات الأزهر الشريف وطلاب معاهد القراءات الأزهرية.

وتبادل الجميع ارق عبارات التهاني والحب تعبيرا عن امتنانهم لأستاذ ومربي فاضل أنهى فترة خدمته الوظيفية في عمر طويل من الحب والاحترام المتبادل بينه وبين الجميع ، ويبقى الوفاء هو اجمل ما بيننا.

تكريم المشاركين في محاضرات الأون لاين

وصرح الدكتور أحمـد لطفى علام الوكيل الثقافى مدير عام منطقة دمياط الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه قد تم تكريم عدد من النخبة المتميز والتي ساهمت في نجاح  مراجعات الشهادة الثانوية الأزهرية ON LINE بمنطقة دمياط الأزهرية ببرنامج Teams  العام الدراسى 2021/2020م تحت اشراف الدكتور مجدي قــراميط مدير التعليم الثانوي بالمنطقة.

وتحدث أحمد علام، عن السبق لمنطقة دمياط في تنفيذ المحاضرات بالمرحلة الثانوية ووعد بتطوير المشروع ليشمل جميع المراحل التعليمية  وثمن دور جميع من شارك وساهم في النجاح وهم :
د. باسم شعبان الملاح  المشرف العام على البرنامج والدعم الفنى
ا. محمود ناجي الفيومي مدير مركز المعلومات
د. باسم زغلول الشحات – الدعم الرقمى
ا. حامد احمد الشويحي موجه عام اللغة العربية
ا. صابر فريد مراد – موجه أول العلوم الشرعية
ا. فرح محمد جوهر – عميد معهد بنين دمياط الثانوى
د. احمد محمد شوقي – معلم أول أ – اللغة الفرنسية
د. محمد حافظ عرفه  - معلم أول المواد الفلسفية
ا. تامر عبد الرحمن الرفاعي  - معلم أول اللغة الفرنسية
ا. رامي أحمد قينر – معلم أول الفزياء
ا. محمد عبد العزيز – معلم الأحياء
ا. محمد مصطفي حسانين  - معلم أول التاريخ
ا. هاني السيد الدسوقي. معلم اللغة الانجليزية
د. لمياء العطوي  - معلم أول الكيمياء

وفى كلمته أكد الدكتور مجدى عبد الباسط قراميط مدير التعليم الثانوى- على روح العمل بالفريق التى ساهمت في نجاح المحاضرات الاون لاين .

وفى كلمته أكد الأستاذ جمال عثمان مدير التفتيش المالى والادارى على أن منطقة دمياط كان لها السبق وقدم الشكر للمعلمين لدورهم الكبير في المراجعات في ظل جائحة كورونا ورغبة منهم في التقليل من عبء الدروس الخصوصية على أولياء الأمور.

وأكد الشيخ فرح جوهر عميد المعهد الثانوى على أن كوادر المعهد الثانوى دائمًا سباقة بالمبادرات التى تساهم في تطوير العملية التعليمية.

وفى كلمته أكد الدكتور باسم شعبان الملاح – المشرف العام على تنفيذ البرنامج أن الإرادة وتيسير التنفيذ من إدارة منطقة دمياط الأزهرية هى التى أسهمت في النجاح إضافة لروح العمل في فريق والتعاون بين جميع المشاركين.

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تكريم الخطة والمتابعة دمياط محاضرات الاون لاين منطقة دمياط

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