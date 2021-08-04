فتح باب الإلتحاق بمعاهد القراءات للعام الدراسي الجديد.. الشروط والتفاصيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم فتح باب الإلتحاق بمعاهد القراءات للعام الدراسي 2021-2022.
شروط القبول في مرحلة التجويد
1 - ان يكون الطالب مسلما
2 - ألا يقل عُمر المتقدم لهذه المرحلة عن ( تسع سنوات ) ولايزيد عن ثمانية عشر عام للطلاب المصرين وثلاثين عاماً للطلاب الوافدين
3 - أن يكون الطالب حافظا للقرآن الكريم كله حفظ جيداً بنسبة ٧٠% للتحريرى والشفوي معاً
4 - أن يجتاز الطالب مسابقة القبول الخاصة بهذه المرحلة وفق المواد المقرر الإختبار فيها
ثانياً - شروط القبول في مرحلة العالية
1 - حفظ القرآن الكريم كاملاً حفظ جيد بنسبة ٧٠% للتحريرى والشفوي معاً
2 - ألا يقل عمر الطالب لهذه المرحلة عن ( أربع عشرة سنة ) ولا يزيد عن ( عشرين سنة ) للطلاب المصرين والوافدين معناً
3 - يقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية فما فوقها من الشهادات الأزهرية بشرط إجتياز إمتحان مسابقة القبول للصف الاول مرحلة العالية
الأوراق المطلوبة للمرحلتين التجويد والعالية
الأوراق المطلوبة
1 - أصل المؤهل أو بيان نجاح (إعدادية - ثانوية عامة - أو تجاري أو صناعي - جامعي )
2 - أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + صورتين من شهادة الميلاد
3 - 3 صور من بطاقة الرقم القومي سارية
4 - 6 صور شخصية مقاس 4x6
5 - 5 أظرف خطابات
6 - دمغة تسعون رشا
7 - دمغة عشر قروش
8 - ملف كرتون يكتب عليه : الاسم/ المؤهل/ تاريخ الميلاد/ العنوان / رقم التليفون/ البطاقة / المذهب)
9 - ملف كبسولة بلاستيك
10 - 3 حفظ ورق بلاستيك