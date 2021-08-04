نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر .. صور المنشور الرسمي

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر ، يبدأ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الأول من أغسطس، التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، والعكس، ويستمر فتح باب التحويل لمدة شهر، وبذلك يكون قد حان موعد التحويل من الأزهر إلى العام 2021 بجميع المحافظات ولمدة شهر.

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر



وتتضمن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020، وذلك في الفترة الزمنية من 1 أغسطس 2019 حتى 1 سبتمبر 2019.

ونصت الضوابط على "اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2019/2020 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام 2019/2020 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها".

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2021



وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالأزهر الشريف، لصدى البلد، متحدثا عن شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2021 ، إنه لن يتم قبول تحويل الطلاب الناجحين في الإعدادية والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية.

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، على الراغبين في التحويل أن يتقدم ولي الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة به التدرج الدراسي للطالب، ومعتمد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمناطق التابعة لها، ومراجعة المستندات والملف ولن تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

شروط التحويل من العام إلى الأزهر



وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادي من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عام دراسي واحد في سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ما عدا الصفين الأول والثاني الابتدائي فيحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي الثاني.

كما تقرر قبول تحويل الطلاب الراسبين عام دراسي واحد في الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصف السادس الابتدائي الأزهري، وكذلك الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصفين الأول والثاني بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

ويشترط قبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبي – خاص لغات)، نجاحهم في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

كما يشترط فى التحويل، سماح الكثافة في الجهتين وأن يكون الطالب مستوفيا لشرط السن المقبول عند التحاقه بالصف الأول الابتدائي في الجهة المحول إليها.

طلاب لا يحق لهم التحويل



ويقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثاني الإبتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2019-2020 مع عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها.

ويتم امتحان صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفويا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية شريطة تحقق نسبة حفظ لا تقل عن 70 في المائة مع الوضع في الاعتبار الراغبين في التحويل إلى الصف الثاني والثالث الإعدادي في القرآن الكريم شفويا والعلوم الشرعية والعربية المقررة على الطلاب الصف المحول إليه بالمعاهد الأزهرية تحريريا.

ويضاف إلى ما سبق امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد وفي كل الأحوال تطبق معايير السن المعمول بها في المعاهد على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من التربية والتعليم.

كما يتم تحويل طلاب الإبتدائية إلى الصف الثاني والثالث من المرحلة الإعدادية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام كما يشترط توافر الإلتزام بالكثافة بين الجانبين حتى يتسنى للطرفين السماح بالقبول.

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020، وذلك في الفترة الزمنية من 1 أغسطس 2019 حتى 1 سبتمبر 2019.

ونصت الضوابط على "اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2019/2020 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي للعام 2019/2020 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها".

واشترطت الضوابط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

وتابعت: "أما الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به".

وأوضحت الضوابط "أن يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح/ راسب) بالعام الدراسي 2019/2020، بالإضافة إلى عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة، نظرًا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها، وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف".

وأشارت إلى أن يتم إرفاق طلب التحويل من الأزهر ببيان إلكتروني لتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحًا حالته (ناجح/ راسب)، صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

نموذج تحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر