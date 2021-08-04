عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما تكشف تفاصيله.. فيديو

التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما

قالت الدكتورة مروة محسن، مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما، إنه تم إطلاق المشروع في 14 يوليو، مؤكدة أن مشتقات البلازما عبارة عن أدوية يتم استخلاصها من بلازما الدم.

 

وأضافت محسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”  يمكن استخدام مشتقات البلازما في علاج مرضى الكبد والقلب والأورام والهيموفيليا.


وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما، أن مشتقات البلازما تستخدم كـ أجسام مضادة لعلاج مرضى نقص المناعة والأورام، وهناك أسس معنية لاختيار المتبرعين بالبلازما طبقا للمعايير العالمية.

 

وشددت مدير إدارة الجود بالمشروع القوم للتبرع ببلازما الدم، على أن المبترع بالبلازما يجب أن يخضع لفحوصات عديدة قبل وبعد التبرع، موضحة: بعد البترع يتم فحص البلازما للتأكد من خلوها من الفروسات المعدية.

 

الوزارة انتهت من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما

 

وأوضحت أن الوزارة انتهت من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما بنهاية عام 2021.

 

ولفتت إلى أن مصر تستهدف إنشاء مصنع محلي لإنشاء البلازما، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي، مضيفة أن مصر ستصبح من ضمن 13 دولة عالمية تقوم بتصنيع مشتقات البلازما، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مراكز لصناعة البلازما في إفريقيا.

 

وأشارت إلى أن مصر تستورد احتياجات مشتقات البلازما بنسبة 100٪ من الخارج بمبالغ ضخمة، ولهذا نعمل على إنشاء تلك المشتقات محلي في القريب العاجل.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، من خلال الحملة القومية لتجميع البلازما لاغراض التصنيع، لتكون مصر الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الصناعة بالمنطقة وقارة أفريقيا، ودول قليلة فقط بالعالم تمكنت منه. 

وزيرة الصحة البلازما هالة زايد حملة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

ترشيحاتنا

مشروع الدلتا الجديدة والطفرة الإنتاجية .. السيسي يسطر ملحمة زراعية جديدة

الصين تتأهب ضد كورونا بـ اختبارات الفيروس على 12 مليون مواطن

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوي: صنعت نجومية من نوع خاص

فانوس متكلم وسيارة تعمل بالموبايل.. الطالب محمود أسامة يستعرض اختراعاته على الهواء|فيديو

حكم الأخذ من اللحية بغير قصد التشبه بالأجانب؟ أمين الفتوى يوضح

«البخيل وأنا» أبرز أعمالها.. وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

«البخيل وأنا» أبرز أعمالها.. وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ