مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما تكشف تفاصيله.. فيديو

قالت الدكتورة مروة محسن، مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما، إنه تم إطلاق المشروع في 14 يوليو، مؤكدة أن مشتقات البلازما عبارة عن أدوية يتم استخلاصها من بلازما الدم.

وأضافت محسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” يمكن استخدام مشتقات البلازما في علاج مرضى الكبد والقلب والأورام والهيموفيليا.



وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للبلازما، أن مشتقات البلازما تستخدم كـ أجسام مضادة لعلاج مرضى نقص المناعة والأورام، وهناك أسس معنية لاختيار المتبرعين بالبلازما طبقا للمعايير العالمية.

وشددت مدير إدارة الجود بالمشروع القوم للتبرع ببلازما الدم، على أن المبترع بالبلازما يجب أن يخضع لفحوصات عديدة قبل وبعد التبرع، موضحة: بعد البترع يتم فحص البلازما للتأكد من خلوها من الفروسات المعدية.

الوزارة انتهت من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما

وأوضحت أن الوزارة انتهت من إنشاء 6 مراكز لتجميع البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما بنهاية عام 2021.

ولفتت إلى أن مصر تستهدف إنشاء مصنع محلي لإنشاء البلازما، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي، مضيفة أن مصر ستصبح من ضمن 13 دولة عالمية تقوم بتصنيع مشتقات البلازما، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مراكز لصناعة البلازما في إفريقيا.

وأشارت إلى أن مصر تستورد احتياجات مشتقات البلازما بنسبة 100٪ من الخارج بمبالغ ضخمة، ولهذا نعمل على إنشاء تلك المشتقات محلي في القريب العاجل.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، من خلال الحملة القومية لتجميع البلازما لاغراض التصنيع، لتكون مصر الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الصناعة بالمنطقة وقارة أفريقيا، ودول قليلة فقط بالعالم تمكنت منه.