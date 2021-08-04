اتحاد المستثمرين : الإصلاحات الاقتصادية دعمت مناخ الاستثمار وحافظت على الصناعة

قال على حمزة ، عضو اتحاد المستثمرين ، إن برنامج الاصلاح الذى نفذته الدولة منذ 6 سنوات ظهرت آثاره بشكل إيجابى على المؤشرات الاقتصادية للبلاد حيث ارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلًا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية.



أضاف على حمزة ، عضو اتحاد المستثمرين لـ "صدى البلد" أن هناك مجهوداً كبيراً تبذله الحكومة لرفع أداء الاقتصاد والوصول به كأفضل للمرتبة الـ 30 عالميا بحلول 2030 ، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية والإجرائية والضريبية لتصبح هناك بيئة أعمال مؤهلة بشكل كامل.



وأشار على حمزة ،عضو اتحاد المستثمرين ، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسن المناخ الاستثمارى وتحسين أداء القطاع الصناعى في مصر رغم انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الإنتاج إلا أن الدولة دعمت القطاع من خلال تخفيف الأعباء عن المصنعين، والمستثمرين.



وتابع على حمزة ، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الحفاظ على الصناعة الوطنية واستمرارها يمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا حيث يمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف و التشغيل.



وأكد على حمزة ،عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، أن الصناعة قاطرة النمو لأى اقتصاد حيث تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة، فضلاً عن زيادة الإنتاج وبالتالى ارتفاع الصادرات ومزيد من جلب العملة الصعبة للبلاد.