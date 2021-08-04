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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور ترفع أسعار طراز X70 موديل 2022 في مصر

جيتور X70
جيتور X70

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيتور، التابعة للعلامة الأم "شيري"، عن طرح موديل 2022 من طرازها الشهير X70، ولكن بزيادة سعرية عن موديل 2021 داخل السوق المصري المحلى للسيارات .

وأوضحت شركة جيتور ، ان طراز X70 موديل 2022 ، والذى ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، تم طرح فئتين سعريتين منه في الأسواق، وهما الفئة الأولى Comfort ، والفئة الثانية  Luxury .

 

وتأتى السيارة جيتور X70 موديل 2022 ، بأبعاد خارجية بطول 4720 مم ، وعرض 1900 مم ، وارتفاع 1695 مم ، و بسعة شنطة خلفية تقدر بسعة تخزين 1260 لتر .

 

وتستمد السيارة جيتور X70 موديل 2022، قوتها داخل السوق المحلى من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، كما تتسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ متر، في غضون 10 ثواني.

 

كما تأتى جيتور X70 موديل 2022 ، بالعديد من التجهيزات والكماليات منها مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED ، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومكيف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

 

وتضم السيارة جيتور X70 موديل 2022 ، العديد من المواصفات ووسائل الأمان ومنها 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، أنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وعجلة القيادة كهربائيًا .

 

اما عن أسعار السيارة جيتور X70 موديل 2022 :

- الفئة Comfort بسعر 309.800 جنيه بدلا من 304.800 جنيه لموديل 2021 ، بزيادة 5000 جنيه .

- الفئة Luxury بسعر 344.800 جنيه جنيه بدلا من 337.800 جنيه جنيه لموديل 2021 ، بزيادة 7000  جنيه .

جيتور شيري موديل 2022 X70 جيتور X70

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جيتور ترفع أسعار طراز X70 موديل 2022 في مصر

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