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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال : إعادة بناء الدولة والجمهورية الجديدة أبرز إنجازات الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد
الاقتصاد

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة استطاعت إعادة بناء الدولة المصرية ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهتها مصر في 100 عام من خلال العديد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية. 

وأضاف الزيات فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجمهورية الجديدة الهدف الأسمى للقيادة السياسية بجانب نجاحنا في عودة مصر لدورها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن خلال عملية الإصلاح الاقتصادي ارتكزت المحاور الرئيسية للقيادة السياسية علي 5 محاور أولها، هيكلة التشريعات والقوانين والقضاء علي الروتين والبيروقراطية مثل قانون الجمارك والاستثمار والثروة المعدنية والتشيد والبناء.

وأضاف أما المحور الثاني فهو خلق بيئة أعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحقيق العدالة الضريبة ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي.

وتابع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية كان المحور الثالث للإصلاح الاقتصادى مما خلق مناخ استثمار جاذب للاستثمار.

وأشار إلي أن المحور الرابع هو تطبيق التكنولوجيا في ادارة الدوله المصرية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وربط البيانات والمعلومات مما ساهم في تنفيذ المحاور السابقه بشفافيه وكفاءة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم في الإصلاح الاقتصادى بأحد أهم المحاور وهو بناء المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمصريين وتوفير التعليم والصحة لبناء مواطن لديه القدرة علي المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

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