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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتب التنسيق : اجتياز الطالب اختبار القدرات ليس شرطًا لقبوله بالكلية

التنسيق
التنسيق

قال السيد عطا وكيل وزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن قواعد تنسيق القبول بالجامعات تظل كما هى هذا العام ولا تشمل أى تغييرات جديدة.

وأضاف" السيد عطا "خلال لقائه على قناة "الحياة"، أن اجتياز الطالب لاختبار القدرات لا يعنى قبوله بالكلية او الجامعة، ولا توجد شروط محددة لدخول الطالب الاختبار ، منوها إلى أن كل طالب يتقدم للاختبار بموهبته.

نتيجة  الاختبارات تعلن يوميًا على موقع التنسيق

أوضح وكيل وزارة التعليم العالى، أن الفترة منذ 7 وحتى 19 أغسطس سوف تشهد اختبارات القدرات لكل من كليات الإعلام وفنون جميلة وتطبيقية و تربية رياضية و فنية و موسيقية و التمريض و السياحة.

أكد " السيد عطا "، أن تسجيل الدخول لاختبار القدرات يتم مجانا دون دفع أى رسوم عن طريق دخول الطالب و التقديم عبر موقع التنسيق من خلال إدخاله لرقم الجلوس الخاص و الرقم القومى، ثم التوجه إلى الكلية، لافتا إلى أن نتيجة  إلاختبارات تعلن يوميا على موقع التنسيق .

التعليم العالي مكتب التنسيق الجامعات السيد عطا قواعد تنسيق الحياة

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