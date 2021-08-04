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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان يضربان تركيا في أقل من 24 ساعة

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الأربعاء، ولاية موجلا، غربي تركيا.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر على موقعها الإلكتروني أن الزلزال وقع في بحر "إيجه" قبالة قضاء "داتشا" التابع للولاية المذكورة في الساعة 01:50 تقريبا بالتوقيت المحلي (22:50 بتوقيت جرينيتش) وعلى عمق 7,15 كيلومترات. 

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على بعد نحو 44 كيلومتر من القضاء (مركز المدينة).

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ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وأمس الثلاثاء ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر القضاء نفسه، لتكون هذه الهزة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة باستمرار الحرائق في الساحل الجنوبي التركي بالقرب من المنتجعات السياحية، وذلك لأكثر من أسبوع.

وواجهت الحكومة التركية انتقادات داخلية بسبب رد فعلها الضعيف تجاه الحرائق، فيما لا تزال 9 حرائق مشتعلة في ولاية أنطاليا التركية يحاول رجال الإطفاء إخمادها.

وقال مسئولون أتراك إنه تم إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية حتى الآن؛ مشيرين إلى أن الحرائق في تركيا أدت لمقتل 8 أشخاص حتى الآن.

وأظهرت صور التقطت لمنطقة مرمريس السياحية جنوب غرب تركيا، آثار الحرائق بالقرب من منتجعات سياحية، حيث خلفت النيران مبان متفحمة ودمرت مئات الأشجار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بقيام السلطات التركية بإجبار الآلاف من السكان والسياح على الفرار وإخلاء أماكنهم.

وقد سارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون إلى تركيا لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص، وأرسل مساعدات إلى تركيا لمساعدتها في التصدي للحرائق.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأنه "يتضامن بشكل كامل مع تركيا في هذه الأوقات الصعبة للغاية"، في رسالة هدفها إظهار حسن النية بعد عام من الخلافات بين الطرفين.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي بأن موسم الحرائق العام الحالي كان أكثر تسببا للدمار من غيره، إذ يؤجج ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية النيران.

ويشير خبراء إلى أن التغيّر المناخي يزيد من إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث كما يرفع من شدتها.

تركيا زلزال حرائق الإطفاء اخبار العالم

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