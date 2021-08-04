تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

طقس السعودية



كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره اليومي عن توقعات حالة الطقس لهذا اليوم، محذرا من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالمملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس، تشهد مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأصدرت الأرصاد السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم على منطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ التاسعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.