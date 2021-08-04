بعد قصف صاروخي لـ شمونة الإسرائيلية.. شاهد| سقوط صواريخ جنوب لبنان

سقوط صواريخ في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ مجهولة المصدر في سهل مرجعيون جنوبي البلاد.

ووفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، سقط عدد من القذائف الثقيلة في سهل مرجعيون، ردا على إطلاق صواريخ من لبنان على مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بانطلاق صافرات الإنذار في منطقة كريات شمونة الإسرائيلية، إثر إطلاق صواريخ على الحدود مع لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن السلطات طالبت الإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة.

وردت قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف مدفعي تجاه الحدود اللبنانية ردا على إطلاق الصاروخ.

وبدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بـ"رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان، في منطقة مفتوحة بمستوطنة "كريات شمونة" ضمن مناطق الجليل الأعلى.

وقال المتحدث، أفيخاي أدرعي، إنه "تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتشهد المنطقة توترا خلال الأيام الماضية بسبب تزايد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل، على خلفية حادث الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب، أشيرت خلاله أصابع الاتهام تجاه طهران.

وتوعدت إسرائيل بالرد على إيران بسبب هذا الهجوم، إلا أن طهران نفت ضلوعها في الحادث واعتبرت اتهامها في هذا الأمر “محاولات خبيثة”.