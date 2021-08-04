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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لأولى ابتدائي بالمدرسة الدولية بالشيخ زايد.. 16 أغسطس

المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تقرر عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي PYP7 – pyp8 ، يوم الاثنين القادم الموافق 16/8/2021.

وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على ضرورة مراعاة الاتي :

  • الاختبار لمن قام بتسليم أوراق التقدم للمدرسة .
  • الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.
  • مدة الامتحان ساعتان من التاسعة وحتى الحادية عشرة.
  • الاختبار في مادتي ( English- Math).
  • ضرورة توافر الأدوات الخاصة بالطلاب؛والتزام الإجراءات الاحترازية .
  • سيتم تحديد باقي المراحل تباعا.

وكانت قد أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تم تركيب بوابات إلكترونية للتعقيم مزودة بالكاشف الحراري استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

 

وقالت المدرسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الدراسة ستبدأ بشكل طبيعي اول سبتمبر باذن الله.

 

وكانت المدرسة قد أعلنت نتيجة رياض الاطفال علي الرابط التالي :
http://admission.eis-zayed.com/login.asp

 

كما أعلنت المدرسة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 ، كما يلي :

MYP 1 الصف السادس الابتدائى 11345 LE

MYP 2 الصف الاول الاعدادي 10650 LE

MYP 3 الصف الثاني الاعدادي 10010 LE

MYP 4 الصف الثالث الاعدادي 9410 LE

MYP 5 الصف الاول الثانوي 8895 LE

اختبارات القبول المدرسة المصرية الدولية المدرسة

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