عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لأولى ابتدائي بالمدرسة الدولية بالشيخ زايد.. 16 أغسطس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تقرر عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي PYP7 – pyp8 ، يوم الاثنين القادم الموافق 16/8/2021.
وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على ضرورة مراعاة الاتي :
- الاختبار لمن قام بتسليم أوراق التقدم للمدرسة .
- الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.
- مدة الامتحان ساعتان من التاسعة وحتى الحادية عشرة.
- الاختبار في مادتي ( English- Math).
- ضرورة توافر الأدوات الخاصة بالطلاب؛والتزام الإجراءات الاحترازية .
- سيتم تحديد باقي المراحل تباعا.
وكانت قد أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تم تركيب بوابات إلكترونية للتعقيم مزودة بالكاشف الحراري استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
وقالت المدرسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الدراسة ستبدأ بشكل طبيعي اول سبتمبر باذن الله.
وكانت المدرسة قد أعلنت نتيجة رياض الاطفال علي الرابط التالي :
http://admission.eis-zayed.com/login.asp
كما أعلنت المدرسة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 ، كما يلي :
MYP 1 الصف السادس الابتدائى 11345 LE
MYP 2 الصف الاول الاعدادي 10650 LE
MYP 3 الصف الثاني الاعدادي 10010 LE
MYP 4 الصف الثالث الاعدادي 9410 LE
MYP 5 الصف الاول الثانوي 8895 LE