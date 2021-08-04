عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لأولى ابتدائي بالمدرسة الدولية بالشيخ زايد.. 16 أغسطس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تقرر عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي PYP7 – pyp8 ، يوم الاثنين القادم الموافق 16/8/2021.

وشددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على ضرورة مراعاة الاتي :

الاختبار لمن قام بتسليم أوراق التقدم للمدرسة .

الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

مدة الامتحان ساعتان من التاسعة وحتى الحادية عشرة.

الاختبار في مادتي ( English- Math).

ضرورة توافر الأدوات الخاصة بالطلاب؛والتزام الإجراءات الاحترازية .

سيتم تحديد باقي المراحل تباعا.

وكانت قد أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تم تركيب بوابات إلكترونية للتعقيم مزودة بالكاشف الحراري استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت المدرسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الدراسة ستبدأ بشكل طبيعي اول سبتمبر باذن الله.

وكانت المدرسة قد أعلنت نتيجة رياض الاطفال علي الرابط التالي :

http://admission.eis-zayed.com/login.asp

كما أعلنت المدرسة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 ، كما يلي :

MYP 1 الصف السادس الابتدائى 11345 LE

MYP 2 الصف الاول الاعدادي 10650 LE

MYP 3 الصف الثاني الاعدادي 10010 LE

MYP 4 الصف الثالث الاعدادي 9410 LE

MYP 5 الصف الاول الثانوي 8895 LE