اليونيفيل تدعو لضبط النفس ووقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان

دعت بعثة قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) إلى وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتأتي مناشدة اليونيفيل بعد تبادل إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية وإسرائيل في وقت سابق من اليوم.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفعيل صافرات الإنذار عقب إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال فالحديث عن اطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية”، حسب زعمه.

وأشار أدرعي إلى أن مدفعية جيش الاحتلال ترد الآن على الهجوم.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بلدية كريات شمونة الإسرائيلية قررت فتح الملاجئ بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على المنطقة.