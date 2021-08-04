الأقمار الصناعية ترصد صورا لتصاعد أدخنة قادمة من تركيا باتجاه مصر |شاهد

رصدت الأقمار الصناعية وصور الخرائط وتوزيعات الضغط الجوي، صوراً لتصاعد أدخنة قادمة من ناحية غابات تركيا الجنوبية إلى سواحل مصر الشرقية، وذلك نتيجة لاشتغال الحرائق الواقعة هناك في الغابات المحيطة بالسواحل الجنوبية الغربية لتركيا.

وأشارت صور الأقمار الصناعية أيضا، التي نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية، بموقع “فيسبوك”، إلى معاناة دول حوض البحر المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي تشهده مناطق مختلفة من دول العالم خلال هذه الفترة، على غير العادة، حيث تعرضت أوروبا الجنوبية (اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا ) الي موجة شديدة الحرارة هذه الأيام.

وسجلت أيضا درجات الحرارة في بعض المحطات باليونان 48 درجة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفض حيث أثر على المنطقة بأكملها، يرجع ذلك إلى التغيرات المناخية التي تشهدها دول العالم على مدار السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر أمس، حول فصل الصيف لهذا العام 2021، والذي وصفته الأشد حرارة على مصر منذ 5 أعوام ماضية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم، الأربعاء، شديد الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحبه رطوبة مرتفعة، بينما يكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة سقوط ٥٠٪؜.

ويكون هناك أيضا نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

أما عن درجات الحرارة وسرعة الرياح الآن، على محافظات الجمهورية، فتكون كالتالي:

القاهرة ٣٩ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة

اسكندرية ٣٤ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة

أسيوط ٣٨ درجة وسرعة الرياح ٥ عقدة

أسوان ٣٦ درجة وسرعة الرياح ٢٠عقدة مثيرة للرمال والأتربة مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية الى ٥٠٠ متر.

الغردقة ٣٣ درجة وسرعة الرياح ٢ عقدة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس شديد الحرارة، سوف تستمر على جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع قادم، وحتى منتصف أغسطس الجاري.



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