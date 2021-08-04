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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ظهوره بمستوى متواضع.. تعرف على مصير حمزة المثلوثى فى الزمالك

حمزة المثلوثى
حمزة المثلوثى

إستقر الرأى لدى مسئولى نادى الزمالك، على فتح باب  الرحيل أمام التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى لتواضع مستواه .

 

وأفادت تقارير أعلامية تونسية، أن حمزة المثلوثى على قائمة المطلوبين للعودة لصفوف الصفاقسى التونسى ناديه السابق .


من جانبه لم يعترض باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على الأراء السائدة داخل اروقة القلعة البيضاء بتسويق حمزة المثلوثى كونه لا يصنع الفارق بأعتباره لاعباً أجنبياً مما جعل المدرب الفرنسى يتحدث للمقربين منه عن إمكانية أعارته أو طرحه للبيع فى الميركاتو الصيفى وتدعيم الفريق بظهير أيمن سوبر، مشدداً أنه لم يطلب التعاقد مع الظهير التونسى قبل رحيله فى ولايته الأولى مع الزمالك .


ويأمل صاحب الــ27 عاماً أن تشهد الفترة المقبلة حصوله على فرصة جديدة من الجهاز الفنى للمشاركة فى المباريات والتألق فيها سعياً للتواجد فى قائمة الزمالك للموسم الجديد .


وفى الأطار ذاته ، يدرس مسئولو الزمالك دخول أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى صفقة تبادلية الصيف المقبل، فى ظل عدم دخوله فى حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون وأيضا لأكتسابه خبرة المباريات أو دخوله فى صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادى الذى سيتم دفعه فى الصفقات الجديدة .


ورفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك حالة الطوارىء، داخل المعسكر الأبيض المقام حاليا  ببرج العرب بالأسكندرية إستعداداً لأستنئاف مباريات الدورى الممتاز ومن أجل حسم المباريات والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء من 6 سنوات حيث يتبقى للفريق الأبيض 7 مواجهات أمام أندية غزل المحلة والأتحاد السكندرى والأسماعيلى ووادى دجلة  وسيراميكا  والأنتاج الحربى  والبنك الأهلى  وفى حال الفوز بالمباريات السبع سيصل الفارس الأبيض للنقطة 82 .


وسيطر الحماس والتفاؤل على لاعبى الزمالك داخل المعسكر السكندرى وهو ما أنعكس على على المدرب الفرنسى وجهازه المعاون الذى أكد للاعبيه فى اكثر مناسبة ثقته الكاملة فى قدراتهم الفنية والبدنية وأنهم الأفضل بالأرقام والحسابات حيث خاض الزمالك 27 مواجهة فى المسابقة المحلية ودخل مرماه 18 هدفا فقط كأقوى خط دفاع فى الدورى ويعتلى سلم تريب جدول المسابقة برصيد 61 نقطة .


لاعبو  الزمالك تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال المواجهات المتبقية للحفاظ على أمال الفريق فى حصد لقب الدورى  وإسعاد الجماهير البيضاء.


ويرى المدرب الفرنسى ، أن كل مباراة سيخوضها من المباريات الـ7 المتبقية سيكونلها استراتيجية خاصة مع التوضيح إن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة، مشددًا على أن المشاركة ستكون للاعب الأجهز فى كل الخطوط لضمان الحفاظ على التنافس بين اللاعبين فى كل المراكز إستعداداً لمباريات الدورى خلال شهر أغسطس الجارى عن إعلان  إتحاد الكرة  المرتقب لمواعيد المواجهات القادمة.

نادي الزمالك حمزة المثلوثى الصفاقسي التونسي باتريس كارتيرون زل المحلة

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