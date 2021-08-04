خبير تربوي لـ "صدى البلد": برامج التغذية المدرسية تساعد على مكافحة السمنة بين الطلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من حياتهم يمكن أن ينتهي بهم الأمر ليواجهوا صعوبات في التعليم في مرحلة المراهقة وحتى مرحلة البلوغ لذلك يجب الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية.

وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه يتوجب علينا القلق من هذا الأمر لأن الأطفال الذين يعانون من نقص في الغذاء أكثر عرضة للأمراض و يصبحون أقل مقاومة للعدوى ، ومؤكدًا أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لن يمتلكوا أيضاً الطاقة للحركة أو تعلم الكثير، مضيفاً “إنها قضية إنسانية على المدى القصير وقضية اجتماعية على المدى الطويل.”

وتابع الدكتور حسن شحاتة، الصحة والنجاح في المدرسة وجهان لعملة واحدة، فيصعب تحقيق الواحد دون الآخر، فإذا ما كان الطلاب في حالة صحية جسدية او عقلية غير سليمة فبالتأكيد سوف يؤثر ذلك على تحصيلهم التعليمي، ومن ضمن أحد المشاكل الصحية الكبيرة التي تواجه مجتمعنا ولا سيما الأطفال هي داء السمنة، فبالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه الوزن الزائد بصحة أبنائنا ومستقبلهم، فهناك أضرار تعود على التحصيل التعليمي، والقدرات الذهنية، والقدرة على التركيز، ومشاكل في المهارات والسلوكيات الاجتماعية، والثقة بالذات.

ولفت "شحاتة" إلى أن للمدارس الدور الأكبر في تحسين صحة الشباب والأطفال ومعالجة السمنة ومكافحتها، إذا تم استغلال الفترة التي يقضيها الطالب فيها بالشكل السليم، لأننا نعلم أنه إذا لم تتوفر لهؤلاء الأطفال التغذية الكافية في وقت التعليم، فلن يكون في إمكانهم التركيز.”

ويمكن ذلك عن طريق التحكم بثلاثة محاور والتي قد تأثر ايجاباً في مواجهة السمنة وهي:

تغذية الطالب - الأنشطة المدرسية - التوعية الصحية التي تشمل الطالب والأسرة وموظف القطاع التعليمي.

وأضاف الخبير التعليمي، أن لابد إيجاد طرق لتشجيع الأنشطة الرياضية خارج المناهج المدرسية وحصص التربية الرياضية، عن طريق مثلا إقامة البطولات الرياضية المختلفة والمتنوعة التي لا تقتصر على نوع واحد، وزيادة التركيز على الرياضة الصباحية أثناء الطابور الصباحي.

نتائج الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس:

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس، بأن إجمالي عدد الطلاب الذين تم إجراء المسح عليهما ضمن حملة 100 مليون صحة وصل إلى 25 مليون طالب .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن عمليات المسح أسفرت عن النتائج التالية :

-إصابة 3 ملايين طالب و 399 ألفا و 380 طالبا بالسمنة

-إصابة 8 ملايين و 215 ألفا و 059 طالبا بالأنيميا

-إصابة مليون و 297 ألف طالب و 681 طالبا بالتقزم