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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تستخدم هاتف أندرويد؟ جوجل يمنعك من استخدام يوتيوب وGmail خلال أيام

أندرويد
أندرويد

في صدمة كبرى لـ عشاق أندرويد، بشأن قرار شركة جوجل Google الأمريكية الجديد، بمنع بعض مستخدمي إصدارات نظامها التشغيلي من استخدام مجموعة من الخدمات الشائعة التابعة لها خلال أيام قليلة.

 

فإذا كان لديك هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام بإصدار قديم من أندرويد، فقد يكون حان الوقت للترقية لإصدار آخر جديد، فحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، قررت شركة جوجل حظر قدرتك على استخدام بعض خدماتها الأكثر شيوعا بما في ذلك جي ميل Gmail ويوتيوب YouTube.

 

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جوجل توقف دعم إصدارات أندرويد القديمة

ووفقا لخطة عملاقة التقنية الأمريكية، لن يتمكن مستخدمو الإصدار رقم 2.3.7 من أندرويد، من تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل بدءا من الشهر المقبل.

 

وقد أعلنت الشركة التي تتخذ من ماونتن فيو مقرا لها، أن أي مستخدم لديه إصدار أندرويد 2.3.7 أو أقل، لن يتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة به اعتبارًا من 27 سبتمبر القادم.

 

ويعني هذا القرار، أن مالكي الإصدارات القديمة المتأثرين لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى خدمات الشركة الشائعة مثل البريد الإلكتروني Gmail، وتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو YouTube وتطبيق المستندات Google Docs اعتبارا من شهر سبتمبر 2021.

 

وخلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتطبيق القرار، بدأت جوجل Google في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي أندرويد المتأثرين بالتغيير، حسبما ذكرت مدونة Bleeping Computer.

 

وتقول رسالة البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها إلى مستخدمي إصدارات نظام التشغيل العالمي : "بدءا من 27 سبتمبر، لن يتم دعم تسجيل الدخول على الإصدار 2.3.7 من أندرويد أو الإصدارات الأقدم منه، لن يتم دعم تسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيقات جوجل على الهواتف التي تعمل بالإصدار 2.3.7 من أندرويد أو أقل بدءًا من 27 سبتمبر، تحقق من الإصدار الخاص بهاتفك وقم بتحديثه".


وفي منشور عبر مدونتها، أكدت شركة جوجل أن أي جهاز يعمل بنظام أندرويد 2.3.7 أو أقدم بعد الموعد النهائي، سيتلقى مالك الهاتف رسالة تحذيرية تخبره أن اسم المستخدم وكلمة مرور خطأ، وعندما يحاول تسجيل الدخول إلى الأجهزة المتأثرة بالقرار لإضافة حساب بريد إلكتروني أو تقويم.

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