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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

سمر صالح
سمر صالح

أبي الحبيب اشتقت إليك احتاج لتلك اليد التي كانت تساندني وتشد من أزري تلك اليد التي قسي عليها الزمان.

أبي الحبيب أنت بطلي وملهمي وسندي أتمني أن أكون في قوتك وحلمك وصبرك علي كل بلاء نزل بك.

أبي الحبيب يتقطع قلبي وينفطر شوقاً لك اشتاق لذلك الصدر الحنون الذي كنت ألجأ اليه وأتمنى لو عادت الذكريات وعشناها مرة أخرى.

أبي الحبيب أشتاق لك بكل ما وراء الكلمة من لوعة فراقك وألم فقدك ما أصعب الحياة دون وجود أبي ،فرقتنا الأيام وجمعتنا الأحلام يا ليت كل أيامي أحلام.

أبي الحبيب لا أرتاح حتى أبكي كل ليلة لفراقك أني أتذكرك في كل وقت وأراك في كل مكان وأحتاج لك في كل لحظة.

أبي الحبيب  لا أملك إلا البكاء أصرخ من داخلي على أمل أن تعود وتعود أيامنا سوياً لكن لا يعود شئ سأصبر صبر يعقوب لفراق أبنه ولا أملك لك إلا الدعاء.

أبي الحبيب قسي عليك الزمان وتحملت ولكنى لم اتحمل يا ابي ما حدث لك ولازالت ابحث عنك في يومي يا حبيبي وكل أزمات حياتي تنتظرك لتشاركني بها.

أبي أدرك أنك لن تعود ولا استطيع أن أبعدك عن مخيلتي انت حكاية جميلة لن يعيدها الزمن مرتين سأجعل إيماني قويا كما ربيتني يا حبيبي.

أتذكر تلك الليلة يا أبي التي دخلت لغرفتك كي أجلس بجوارك وأسعد برؤياك لكنك فرقتني وفرقت الحياة لحظات صعبة ومرة تمر أمامي عيناي كل لحظة.

هل سمعت صوتي يا أبي وأنا أناديك هل سمعت صرخاتي كنت اضرب الجدران بيدي الكثير والكثير من الناس كان بجواري يا أبي لكني لم اري أحد.

أتذكر حين رأيتك للمرة الأخيرة يا أبي كان وجهك مبتسماً مضيئاً للقاء ربك ستهلل الجنة وأهلها لحظة دخولك يا حبيبي كنت جنة الله لي علي الأرض.

سامحني يا الله فرحيل ابي اوجعني كثيرا لا اعتراض على حكمك فيأرب بقدر اشتياقي له ارحمه واغفر له وادخله جنات عرضها السموات والأرض الله.

عشت في سلام ورحلت في سلام علي روحك السلام يا حبيبي ستظل في قلبي وبجوار روحي حتي ألقاك يا أبي الحبيب.

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