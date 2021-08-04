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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو مؤثر.. هيفاء وهبي تحيي ذكري إنفجار مرفأ بيروت

صدى البلد

في ذكري إنفجار مرفأ بيروت، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها مقطع فيديو  للحادث المؤلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة قائلة :"انفجار  #بيروت" لبنان .

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في السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، وقوفه إلى جانب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين يطالبون بتحقيق العدالة.

 

وقال ميقاتي في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: “لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن”.

 

وأضاف "إننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، ونطالب الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب”.

 

وتابع: “في هذه الذكرى الأليمة نطلقها صرخة مدوية انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونقول للجميع من دون استثناء أن الوطن في خطر، وأن لا شيء ينقذه سوى وحدتنا وترفعنا عن الأنانيات والمصالح الشخصية. حمى الله لبنان وشعبه الصابر على آلامه”.

https://www.instagram.com/reel/CSJ-PTQFUC_/?utm_source=ig_web_copy_link

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