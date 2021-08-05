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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر رينو لوجان موديل 2018| صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر رينو لوجان موديل 2018| صور

يبحث الكثيرون عن اقتناء سيارة اقتصادية اعتمادية في سوق المستعمل، وأيضاً بقطع غيار متوفرة ومناسبة من ناحية السعر في فئتها السعرية، و لعل من أبرز الخيارات لراغبي شراء أى من سيارات هذه الفئة، تأتي رينو لوجان موديل 2018.

تجهيزات رينو لوجان موديل 2018 

تأتي سيارة رينو لوجان المستعمله على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة  105 حصان، ويبلغ العزم الاقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000. لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلومتر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلع معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

دعمت سيارة رينو لوجان 2018 بنظامي الفرامل  ABS/ EBD، يوجد نظام ايموبليزر لمنع لسرقة السيارة، يوجد بالسيارة النظام الذكى للمساعدة فى الركن، يوجد خاصية التنبيه بأصدار صوت فى حالة نسيان غلق السيارة، يوجد وسائد هوائية وللراكب الامامى.

تتوفر رينو لوجان بالعديد من التجهيزات الإختيارية والتي تتضمن إضاءة نهارية مصابيح ضباب أمامية وخلفية ،مرايا كهربائية، عجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، الإتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث.

حملت سيارة رينو موديل 2018 جنوط رياضية بقياس 15 بوصة، يوجد بالسيارة مدخل USB/ AUXـ تبلغ سعة الشنطة الخلفية 510 لترات، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها امكانية طى المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، يوجد بالسيارة امكانية غلق وفتح الابواب عن بعد، ارتفاع السيارة عن الارض 151.

وتتراوح أسعار رينو لوجان موديل 2018 في سوق المستعمل من 143 ألف جنيه إلي 152 ألف جنيه مصري، وفقا للفئة والحالة العمرية للسيارة.

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