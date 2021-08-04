سوبارو تعلن زيادة مدة ضمان XV لـ200 ألف كم أو 4سنوات

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو عن تقديم سيارات طراز XV في مصر بضمان يصل الي 200 ألف كم أو 4 سنوات لفترة محدودة.

وأوضح الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوبارو فى مصر أن الضمان الجديد يتوفر لحاجزي سيارات الشركة من هذا الطراز خلال الوقت الحالي .

كانت الوكيل المحلى لسيارات سوبارو، أعلنت عن تقديم عروض على تقسيط سيارات سوبارو XV في يونيو الماضي في مصر، وأوضحت أن القسط الشهري للسيارة يبلغ 7999 جنيه في الوقت الحالي.

تفاصيل سوبارو XV

وتستمد السيارة سوبارو XV ، قوتها في مصر بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك مع إمكانية التسارع الي 100 كم في الساعة في 13 ثانية تقريباً.

وكان الوكيل أعلن في وقت سابق عن توفير تجربة قيادة لسيارات سوبارو XV في مصر بمدينة دمياط الجديدة ، وقالت الشركة أن التجربة كانت متاحة في نادي أولمبيا بدمياط الجديدة في يومي الخميس والجمعة الموافقين 29 و30 يوليو .

وعن أسعار السيارة سوبارو XV داخل السوق المحلى فإنها جاءت كالتالي:

الفئة الأولى Full Option بسعر 419.900 الف جنيه .

الفئة الثانية Premium بسعر 469.900 الف جنيه .

الفئة الثالثة Luxury بسعر 499.900 الف جنيه .