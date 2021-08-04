راندا فارس تكشف أهداف المبادرة الرئاسية "مودة"

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في وزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج ينقسم إلي قسمين صحي والثاني اجتماعي ونفسي، وهما مكملان لبعضهما، مؤكدة أن الهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج.



وأضافت “فارس”، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن برنامج مودة يعمل على تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكافة المعلومات والمعارف الممكنة، وهذا حتي نمكنهم من بناء حياة أسرية سليمة، إضافة إلى المحافظة على استمراريتها.



وأوضحت أن المشروع بدأ في مارس عام 2019 وكان بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية، نتيجة المعلومات المقلقة التي جاءت من مركز التعبئة والإحصاء حول زيادة نسبة الطلاق.