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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يتفوق على عمرو دياب وعسيلى وشاكوش

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدرت أغنية" الملوك " للفنان أحمد سعد وعنبة ودبل زوكش الاكثر استماعا في مصر واحتلت المركز الأول متفوقة على أغنية أنغام ووائل كفوري"برضه بتوحشنى" التى احتلت المركز الثاني وأغنية حسن شاكوش "حبيبتي" التى احتلت المركز الثالث وأغنية عمرو دياب "الدنيا بترقص" التى احتلت المركز الرابع وأغنية محمود العسيلي "على خدك" التى احتلت المركز الخامس.. طبقا لتقرير كشفت عنه إدارة تطبيق أنغامى.


يذكر أن فيديو كليب أغنية " الملوك "  للفنان أحمد سعد من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر ومن إخراج حسين شعبان وتقترب الأن من الــ 22 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

موقف طريف:

يذكر أن الفنان أحمد سعد كشف عن تعرضه الى موقف غريب أثناء إحياءه أحد الافراح، عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات “ إنستجرام".

 

و قال أحمد سعد : “ كنت بغني في فرح ولكن الفرح كان مليء بالبكاء ، بدأت بأغنية (كل يوم) والناس مبسوطة وبعدها بغني أغنية (بحبك ياصاحبي )قامو الناس جريوا عليا بسرعة وقالوا لي لأ ماتغنيش أغنيهة بحبك ياصحبي ، ماتغنيش بحبك ياصاحبي .. مافهمتش في ايه ؟! فماغنتش (بحبك ياصاحبي)، والعروسه قامت بتعيط وجريت بعيد عن الفرح ! ، فغنيت أغنيه تانيه قامت العروسه قامت تاني وعيطت وسابت الفرح ! ، مكنتش فاهم في ايه ؟! طب أغني ايه ؟!" .


أكمل أحمد سعد: “ المعازيم قالولي معلش لان هي بتحب ابوها جدا وابوها كان بيحبك حب غير عادي وانت بالنسبه له اهم حد وكل الاغاني بتاعتك لها ذكريات مع ابوها  ، وهي كانت بتغنيله (بحبك ياصاحبي) لو هو موجود دلوقتي كان اول حد هايجيبه يغني في الفرح كان هايكون انت، ومش العروسة هي اللي جابتني الفرح”.


بينما اختتم أحمد سعد حديثه: “ العروسة في الفرح طول الوقت تبصلي وتفتكر ابوها وتعيط ، العروسة دي علمتني يعني ايه بنت بتحب ابوها وان الحب ده قد ايه حقيقي وصادق ونقي وان الاب ده كان راجل طيب و أب حنين علشان يتغناله من بنته بحبك ياصاحبي  الله يرحمه ” . 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد كليب الملوك عمرودياب حسن شاكوش أنغام

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