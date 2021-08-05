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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. "تقييم" تعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021

أرشيفية
أرشيفية

عقدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أمس، اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 م – عن بعد – بحضور 854 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 1654 عضواً، ورأس الاجتماع كبير مستشاري وزير المالية ورئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز بن صالح الفريح.


ورحّب  بن صالح في بداية الاجتماع بالحضور وأعضاء الجمعية العمومية، شاكراً لهم حضورهم وحرصهم وتفاعلهم، مقدماً شكره لأمانة الهيئة على جهودها خلال فترة جائحة كورونا، وقدرتها على إعادة ترتيب الأولويات والاستمرار بتحقيق المستهدفات بجهودها.


ورشّح الفريح أمين عام الهيئة المكلف المهندس فيصل المنديل أمينًا لاجتماع الجمعية العمومية، ولجنة فرز الأصوات برئاسة المدير التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة المهنية عبدالعزيز المطلق، وعضوية المدير التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمال المهندس حمد الحرقان.


وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملحوظات والاستفسارات الواردة على بنود الجمعية العمومية والرد عليها، واستعراض نتائج التصويت على البنود الرئيسية للجمعية التي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2020م، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.


وأعلن رئيس لجنة فرز الأصوات خلال الاجتماع نتائج تصويت الجمعية العمومية التي كانت حول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2020م، وتعيين محاسبين قانونيين لمراجعة حسابات الهيئة لعام (2021م).

الهيئة السعودية للمقي مين المعتمدين اقتصاد السعودية عبدالعزيز بن صالح الفريح تقييم تقييم تعقد اجتماع الجمعية العمومية

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