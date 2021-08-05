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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اتحاد المصارعة: كيشو حصل على المركز الأول في بطولة العالم ..فيديو

كيشو
كيشو

قال إبراهيم عادل عضو اتحاد المصارعة ، إن الأعب كيشو فاز اليوم بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية  وهذا اسعدنا جميعا لافتا أن الأعب محمد مصطفي لاعب قدير جدا وكان يلعب اليوم وهو لدية قطع في الرباط الصليبي .

 


وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر"  المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن الأعب كيشو حصل علي أول عالم تحت سن 23 سنه عام 2018-2019 وحصل علي خامس عالم للكبار عام 2019 وتأهل منها ألي الأولمبياد .

 

ومن جانبه أوضح محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد ، مباريات منتخب مصر لكرة اليد منذ بداية بطولة أولمبياد طوكيو 2020 وهو يحقق نجاحات وتقدمات حتي الأن ولديهم طموح عالي جدا .


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برونزية جديدة في طوكيو.. حصاد البعثة المصرية في الأولمبياد اليوم


أقيمت اليوم الأربعاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

المصارعة

توج محمد إبراهيم كيشو بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

فشل محمد مصطفي في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم، وذلك بعد الخسارة أمام بطل ألمانيا بنتيجة 7/1؛ ليحتل المركز الخامس في منافسات وزن 87 كجم.

ألعاب القوى

إحتل إيهاب عبد الرحمن المركز ال 13 في منافسات رمي الرمح محققاً مسافة قدرها 81,92 متر.

الكانوي والكياك

تأهل مؤمن مهران إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكياك للرجال 200 متر، محققاً زمن قدره 38,85 ثانية، قبل أن يحتل المركز الرابع في دور ال 8 بزمن قدره 37:836 ثانية.

تأهلت سما فاروق إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكانوي للسيدات 500 متر، بعد إحتلالها المركز السابع بزمن 2:13,007 دقيقة، قبل أن تحتل المركز الخامس في دور ال 8 بزمن قدره 2:06,033 دقيقة.

الغطس

احتلت مها عبد السلام المركز ال 20 في تصفيات الغطس منصة ثابتة 10 متر، محققةً 275 نقطة.

الفروسية

أنهى محمد طاهر زيادة منافسته في نهائي الفروسية ب 8 أخطاء بزمن 86,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

أنهى نائل نصار منافسته في نهائي الفروسية ب 3 أخطاء بزمن 89,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

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