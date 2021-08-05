بأسهل الخطوات ... طريقة عمل ناجتس الدجاج

ناجتس من الأطباق التي يعشقها الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طرق جديدة و متنوعة لعمل ناجتس في البيت .

طريقة عمل ناجتس الدجاج

المقادير

4 صدور دجاج مخلية مكعبات

1 بصلة مكعبات

1 بطاطس مسلوقة مكعبات

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود



لعمل الطبقة الخارجية :

بيض

بقسماط

دقيق

كرسبي

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير:

في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق و نشا ثم يضاف معلقتين ويضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ونضربهم كويس حتي نحصل علي مزيج متماسك يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا وثم توضع في البيض و البقسماط ويكون الزيت ساخن ونحمرها وبالهنا.



طريقة عمل ناجتس محشي موزريلا

المقادير :

4 صدور دجاج مخلية مكعبات

1 بصلة مكعبات

1 بطاطس مسلوقة مكعبات

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

الحشو

جبنة موزريلا مكعبات



لعمل الطبقة الخارجية:

بيض

بقسماط

دقيق

كرسبي

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير:

في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا و عند الحاجة نضيف معلقتين وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ويخلط حتي نحصل علي مزيج متماسك و يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا ثم نحشيها مكعب جبنة موزريلا ونبططها شوية ثم نضعها في البيض ثم البقسماط قي زيت ساخن ونحمرها وبالهنا.



طريقة عمل ناجتس بحشوة السوسيس

المقادير:

4 صدور دجاج مخلية مكعبات

1 بصلة مكعبات

1 بطاطس مسلوقة مكعبات

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

الحشوة

سوسيس قطع



لعمل الطبقة الخارجية:

بيض

بقسماط

دقيق

كرسبي

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير:

في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود و تخلط جيدا حتي نحصل علي مزيج متماسك وطري يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخذ من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا و تحشى بقطع السوسيس ونبططها ثم نضعها في البيض و البقسماط و توضع في زيت ساخن.



