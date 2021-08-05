عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات ... طريقة عمل ناجتس الدجاج

طريقة عمل ناجتس
طريقة عمل ناجتس الدجاج

ناجتس من الأطباق التي يعشقها الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طرق جديدة و متنوعة لعمل ناجتس في البيت .

 

طريقة عمل ناجتس الدجاج

 

المقادير
4 صدور دجاج مخلية مكعبات
1 بصلة مكعبات
1 بطاطس مسلوقة مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
ملح 
فلفل أسود


لعمل الطبقة الخارجية :
بيض 
بقسماط
دقيق 
كرسبي 
زيت غزير للقلي


طريقة  التحضير:
في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق و نشا  ثم يضاف  معلقتين  ويضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ونضربهم كويس حتي نحصل علي مزيج متماسك يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا وثم توضع  في البيض و البقسماط ويكون  الزيت  ساخن ونحمرها وبالهنا.

 


طريقة عمل  ناجتس محشي موزريلا

المقادير :
4 صدور دجاج مخلية مكعبات
1 بصلة مكعبات
1 بطاطس مسلوقة مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
ملح وفلفل أسود
الحشو 
جبنة موزريلا مكعبات 


لعمل الطبقة الخارجية:
بيض 
بقسماط
دقيق 
كرسبي 
زيت غزير للقلي


طريقة التحضير:
في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا و عند الحاجة نضيف معلقتين  وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود ويخلط حتي نحصل علي مزيج متماسك و يمكن تشكيله بسهوله ثم نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخد من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا ثم نحشيها مكعب جبنة موزريلا  ونبططها شوية ثم  نضعها في البيض ثم  البقسماط قي زيت ساخن ونحمرها وبالهنا.

 


طريقة عمل ناجتس بحشوة السوسيس

المقادير:
4 صدور دجاج مخلية مكعبات
1 بصلة مكعبات
1 بطاطس مسلوقة مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
ملح
فلفل أسود
الحشوة 
سوسيس قطع


لعمل الطبقة الخارجية:
بيض 
بقسماط
دقيق 
كرسبي 
زيت غزير للقلي


طريقة  التحضير:
في الكبه نضع الفراخ المقطعه والبطاطس المسلوقه والمقطعه مكعبات والبصل المقطع مكعبات والدقيق ومعلقتين كبار نشا  وتضاف التوابل بودرة الثوم و بودرة البصل ونص معلقه بابريكا وملح وفلفل اسود و تخلط جيدا حتي نحصل علي مزيج متماسك وطري يمكن تشكيله بسهوله ثم  نحضر بوله بها دقيق ونحضر الناجتس ونستخدم معلقه الايس كريم ونأخذ من الناجتس نضع في الدقيق ونغلفها بالدقيق ونكورها ونشكلها بايدينا و تحشى بقطع السوسيس ونبططها ثم نضعها في البيض و البقسماط و توضع في زيت ساخن.


 

ناجتس طريقة عمل ناجتس الدجاج طريقة عمل ناجتس بحشوة السوسيس السوسيس الشيف سارة عبد السلام

موضوعات متعلقة

بصورة صحية.. تعرف على طريقة عمل صدور دجاج مشوى بالعسل

طريقة عمل أجنحة الدجاج بالصويا.. فيديو

طريقة عمل ناجتس باجنحة الدجاج المقرمش وسعرات حرارية أقل

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ضمادة وكدمة غريبة في رأس زعيم كوريا الشمالية تثير الشكوك

أولمبياد طوكيو .. علي الصاوي يخسر من بطل تركيا في ثاني مباريات الكوميتيه للكاراتيه

رئيس صحة البرلمان: قانونا المسئولية الطبية والمجلس المصرى للتخصصات الصحية على أولويات اللجنة

نشرة أخبار العالم | إسرائيل تقصف جنوب لبنان واستمرار حرائق الغابات في تركيا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-8-2021

دعاء الصباح .. إذا قلته كفاك الله ورزقك من حيث لا تحتسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

اليوم .. مباراة الحلم .. نصف نهائي مصر وفرنسا في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ