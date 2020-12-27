أحلى من الجاهز .. طريقة عمل ناجتس مقرمش في المنزل

يعتبر الناجتس المقرمش من الأطعمة الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون وبالأخص الأطفال.





نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل ناجتس مقرمش في المنزل بأسهل الخطوات. وتقدم الشيف





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مقادير ناجتس مقرمش

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

بيضة

بقسماط

ملح

فلفل أسود

بودرة ثوم

بودرة بصل

بصل مبشور

بهارات

شبت مفروم





-الوجه

خلطة دجاج كريسبى

بيض

دقيق

زيت للقلي





طريقة تحضير ناجتس مقرمش

-يخلط الدجاج المفروم مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل والثوم البودرة والبصل المبشور والبهارات والبيضة والبقسماط والشبت المفروم

- يمكن إضافة القليل من الدقيق للحصول على قوام متماسك

- يشكل الخليط بالقطاعات وتقلب في خليط الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود والقليل من اللبن أو الماء ثم تقلب في خليط كريسبي

-تقلى في الزيت وتقدم مع المكرونة بالجبنة







