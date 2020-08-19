بدون دجاج.. طريقة مبتكرة لعمل ناجتس في المنزل

يعتبر ناجتس الدجاج من أكثر الأكلات و الأطعمة المفضلة لدى الأطفال، واعتاد الكثير على تحضيره أو شرائه من الأسواق نظرًا لمذاقه الشهي واللذيذ.
وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ وصفة جديدة ومبتكرة وهي طريقة عمل ناجتس الحمص.
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مقادير ناجتس الحمص:
400 جرام حمص مسلوق
نصف كوب كوسة مبشورة
نصف كوب جزر مبشور
ربع كوب بصل مفروم
نصف ملعقة كبيرة أعشاب مجففة
1 ملعقة صغيرة ملح خشن
2 فص ثوم مفروم
فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
2 بيض
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
نصف كوب دقيق شوفان
طريقة تحضير ناجتس الحمص:
-يضرب فى الكبة الحمص المسلوق المقشر مع البيض والثوم والبابريكا والملح والفلفل الأسود والأعشاب المجففة والبصل المفروم
-تضاف الكوسة المبشورة والجزر المبشور
-يضاف دقيق الشوفان ويضرب كل الخليط فى الكبة
-يشكل الخليط لقطع ويقلب في دقيق الشوفان
-يمكن أن يوضع فى الفريزر أو الثلاجة ليتماسك
-ترش بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
-يمكن أن تقلى في الزيت
-تقدم الناجتس