AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون دجاج.. طريقة مبتكرة لعمل ناجتس في المنزل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:01 م
طريقة عمل ناجتس
طريقة عمل ناجتس الحمص
Advertisements
هاجر هانئ
يعتبر ناجتس الدجاج من أكثر الأكلات و الأطعمة المفضلة لدى الأطفال، واعتاد الكثير على تحضيره أو شرائه من الأسواق نظرًا لمذاقه الشهي واللذيذ.

وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ وصفة جديدة ومبتكرة وهي  طريقة عمل ناجتس الحمص

اقرأ أيضًا :

مقادير ناجتس الحمص:

400 جرام حمص مسلوق
نصف كوب كوسة مبشورة 
نصف كوب جزر مبشور 
ربع كوب بصل مفروم 
نصف ملعقة كبيرة أعشاب مجففة 
1 ملعقة صغيرة ملح خشن
 2 فص ثوم مفروم 
فلفل أسود 
ربع ملعقة صغيرة بابريكا 
2 بيض 
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 
نصف كوب دقيق شوفان 

طريقة تحضير ناجتس الحمص:

-يضرب فى الكبة الحمص المسلوق المقشر مع البيض والثوم والبابريكا والملح والفلفل الأسود والأعشاب المجففة والبصل المفروم
-تضاف الكوسة المبشورة والجزر المبشور
-يضاف دقيق الشوفان ويضرب كل الخليط فى الكبة
-يشكل الخليط لقطع ويقلب في دقيق الشوفان
-يمكن أن يوضع فى الفريزر أو الثلاجة ليتماسك
-ترش بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
-يمكن أن تقلى في الزيت
-تقدم الناجتس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة مبتكرة لعمل الرنجة بشكل جديد

طريقة عمل الطحينة حلو وحادق بمذاق لن تتوقعيه

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيكن ناجتس

جددى سفرتك.. بطريقة عمل حواوشي دجاج

ترشيحاتنا

شوبير: رمضان صبحي رحل عن الأهلي بسبب عقدي طاهر والشحات

قصة حب حسين وهبة تتوج بزفاف أسطوري

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 وطرق السداد عبر هذا الرابط

هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج أختي وأخ زوجي.. الإفتاء تجيب

جه يصيده صاده.. قبطان يوناني يتفادى هجوم سفينة تركية ويصيبها في مواجهة بشرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة ومتنوعة.. 15 صورة تبرز إطلالات ميساء مغربي في عيد ميلادها