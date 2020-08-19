بدون دجاج.. طريقة مبتكرة لعمل ناجتس في المنزل

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مقادير ناجتس الحمص:





400 جرام حمص مسلوق

نصف كوب كوسة مبشورة

نصف كوب جزر مبشور

ربع كوب بصل مفروم

نصف ملعقة كبيرة أعشاب مجففة

1 ملعقة صغيرة ملح خشن

2 فص ثوم مفروم

فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

2 بيض

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

نصف كوب دقيق شوفان





طريقة تحضير ناجتس الحمص:





-يضرب فى الكبة الحمص المسلوق المقشر مع البيض والثوم والبابريكا والملح والفلفل الأسود والأعشاب المجففة والبصل المفروم

-تضاف الكوسة المبشورة والجزر المبشور

-يضاف دقيق الشوفان ويضرب كل الخليط فى الكبة

-يشكل الخليط لقطع ويقلب في دقيق الشوفان

-يمكن أن يوضع فى الفريزر أو الثلاجة ليتماسك

-ترش بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج

-يمكن أن تقلى في الزيت