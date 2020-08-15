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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيكن ناجتس

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعد تشيكن ناجتس أكثر الأطعمة التي يعشق تناولها كثيرون وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقها الشهي، مما يدفع الكثير من الأمهات إلي شرائها من الأسواق، لذا نقدم لك طريقة عمل تشيكن ناجتس في المنزل على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير تشيكن ناجتس
صدور دجاج  مفرومة
بطاطس  مسلوقة
بصل 
بقسماط 
كورن فليكس 
ملح 
فلفل 
بيض 
لبن 
دقيق 
اعشاب 
زيت ذرة 
كزبرة جافة
 بهارات دجاج 
بابريكا 
جوزة الطيب
بودرة ثوم 
بودرة بصل 
كمون 
ليمون 
خس للتقديم

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طريقة تحضير تشيكن ناجتس
-يتبل الدجاج بالملح والفلفل وجوزة الطيب والبابريكا والكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل والليمون والأعشاب
- ثم تخلط مع البطاطس وتفرد في كيس بلاستيك
- وتدخل الفريزر حتى تجمد
- ثم تقطع بقطاعات الأطفال
- توضع في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بالكورن فليكس
- وتجمد في الفريزر مرة أخرى
- اقليها في زيت غزير وقدميها مع الخس


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