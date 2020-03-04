هنتعشي إيه النهاردة.. ناجتس البطاطا.. و بيض بميكس لانشون

تحتار دائما ربات المنزل فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل ناجتس البطاطا مع بيض بميكس لانشون .









طريقة عمل ناجتس البطاطا من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..



