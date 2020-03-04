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هنتعشي إيه النهاردة.. ناجتس البطاطا.. و بيض بميكس لانشون

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:49 م
هنتعشي إيه النهاردة
هنتعشي إيه النهاردة
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هاجر هانئ
تحتار دائما ربات المنزل فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية  المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل ناجتس البطاطا مع بيض بميكس لانشون .


طريقة عمل ناجتس البطاطا من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..

مقادير ناجتس البطاطا
2 كوب عين جمل 
نصف كوب لوز 
1 كوب شوفان 
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ثلاثة أرباع كوب بطاطا مسلوقة 
1 ملعقة صغيرة مستردة ديجون 
نصف ملعقة صغيرة روزماري مفروم 
1 و نصف ملعقة كبيرة صويا صوص 
سبراي زيت 
دقيق 
طريقة تحضير ناجتس البطاطا

* في الكبة يضرب المكسرات مع الشوفان والثوم
* ثم يضاف البطاطا وباقي المكونات وتخلط جيدا
* وتترك في الثلاجة 30 دقيقة
* وتدخل الفرن 20 دقيقة أو تقلى في الزيت حتى تتحمر وتقدم

طريقة عمل بيض بميكس لانشون من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدمة برنامج سندوتش وحاجة ساقعة
مقادير بيض بميكس لانشون
بيض 
زبدة 
تركي 
روزبيف 
سلامي 
لانشون لحمة 
فلفل الوان 
بصل اخضر 
كرفس 
طريقة تحضير بيض بميكس لانشون
* تذوب الزبدة ثم يضاف اللانشون المقطع
* ثم يضاف البيض المخوق والملح والفلفل
* ثم يضاف البصل الاخضر والكرفس والفلفل الالوان
* يحضر السندوتش ويقدم


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