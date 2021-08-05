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رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو .. علي الصاوي يخسر من بطل تركيا في ثاني مباريات الكوميتيه للكاراتيه

صدى البلد

خسر علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه في ثاني مباريات دور المجموعات بمنافسات الكوميتيه بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وفاز لاعب تركيا إيراي سامدان الفوز علي بطل مصر علي الصاوي بنتيجة 4-1 ليقترب بطل تركيا من التأهل لنصف النهائي بينما يحتاج الصاوي للفوز في مباراته القادمة أمام بطل أذربيجان فيردوفسي فارزاليف.

وخسر الصاوي في مباراته الأولي من بطل اليابان ناوتو ساجو بنتيجة 4-3، وسيلعب مواجهته الثانية أمام التركي إيراي سامدان.

ويلعب علي الصاوي نجم المنتخب الوطني للكاراتيه ضمن المجموعة الأولى لوزن 67 كجم ويشهد هذا الوزن مشاركة 11 لاعب تم تقسيمهم على مجموعتين حيث جاء الصاوي في المجموعة الأولي وسوف يخوض “الصاوي” الدور الأول بنظام الدوري.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبون الأربعة المتأهلون الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الأخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

على الصاوي منتخب مصر للكاراتيه دور المجموعات الكوميتيه الألعاب الأولمبية

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