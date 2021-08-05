الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم بالمملكة

طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن توقعاته لحالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، محذرا من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حذرت الأرصاد عدة مناطق في المملكة (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم - بمشيئة الله تعالى - على منطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

ونبه المركز الوطني للأرصاد أيضا منطقة عسير من هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.