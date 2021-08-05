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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة لـ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان

تفاصيل جديدة لـ الهجوم
تفاصيل جديدة لـ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الخميس النقاب عن طبيعة الهجمات الإسرائيلية الليلة الماضية على لبنان.

ووفقاً للصحيفة العبرية، لأول مرة منذ سنوات، قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ ظهر أمس على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.
 

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وذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن الجيش وجه ضربة شديدة في جنوب لبنان، أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بأحد المحاور الرئيسية وبطريق مؤدي إلى منصات إطلاق الصواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن هجمات الجيش جاء كرسالة تحذير، وإسرائيل غير معنية بالتصعيد.

من جهته رأى وزير الأمن الداخلي عمار بارليف، أن حزب الله له سيطرة ممتازة على كل ما يحدث في لبنان، وخاصة في الجنوب.

وأضاف، "لذلك فإن مسؤوليتهم هي منع المنظمات الأخرى من إطلاق النار علينا، لأنهم إذا هاجمونا، ففي النهاية تكون قدرات الجيش الإسرائيلي هائلة".

إسرائيل لبنان الهجوم الإسرائيلي تل أبيب بيروت

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