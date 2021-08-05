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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيهما أنسب في إزالة الوحمات الليزر أم الجراحة؟.. إخصائية تجميل تجيب

د.إيمان غنيم إخصائي
د.إيمان غنيم إخصائي جراحة التجميل والحروق

قالت الدكتورة إيمان غنيم، إخصائي جراحة التجميل والحروق بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إن «الوحمة» قد تكون لوناً و قد تكون كتلة و أيضاً ممكن أن تكون مشعرة، مضيفة أن «الوحمة» لون بيظهر وقت الولادة أو بعدها بقترة.

وأضافت، إخصائي جراحة التجميل والحروق لـ «صدى البلد»،الوحمة مفيش منها قلق .. بس لو جنب عين أو فم بنحتاج نتدخل بسرعة .. و كمان لو بتنزف من وقت للتاني .. لكن غير كدة مسألة وقت و متابعة»

وتابعت: الوحمة ممكن تكون لوناً فاتحاً أو غامقاً و الليزر لإزالة الصبغات هو الحل الأمثل، مضيفة «الوحمة لو فيها شعر كثير  بتكون محتاجة جراحة ولو كبيرة محتاجة أكثر من مرحلة».

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وأشارت إلى أن الوحمة ممكن تكون تمدداً دموياً؛ لون أو كتلة بارزة عن مستوي الجلد، ظهر الجديد في طرق علاجها بداية من الليزر و الجراحة التجميلية و دي الطرق الأساسية .. لكن هناك الحقن لبعض المواد علي عدة جلسات أو دهان بعض الكريمات أو أخذ جرعات من أنواع أقراص معينة برقابة من أطباء الأطفال و القلب لمدة من الزمن، مما تؤدي إلي حدوث تليف للوحمة و انكماشها حتي تكاد تكون معدومة، و لا يتبقي سوي التليف.

وتابعت إخصائي جراحة التجميل والحروق بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ: الوحمة في معظم الأحيان لا تحتاج سوي متابعة كل فترة تطول أو تقصر حسب بعدها أو قربها من أعضاء حيوية و خاصة الوجه، و غالباً يتم اتخاذ إجراء بعد عام من عمر مولودك.. دمتم بصحة و عافية.

الجراحة جراحة الوحمات الوحمة جراحة التجميل

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