عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ التجار.. 4 مخالفات تقود إلى السجن| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون حماية المستهلك ، ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

و تضمن القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.

 

المخالفات تدفع بالتاجر أو المُورد إلى السجن

 

 1- إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

txt

2 مليون جنيه غرامة.. حماية المستهلك يكشف مصير تجار الأوكازيون الوهمي

txt

«حماية المستهلك» يُحذر من عروض وهمية في الأوكازيون الصيفي: الغرامة تصل لـ2 مليون جنيه

 

3- إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

4- إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

 

عقوبة مخالفة ضوابط حماية المستهلك حال تسببت فى الإصابة بمرض مزمن أو وفاة

 

حيث جاء فى نص القانون في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

 

 

قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك عقوبات السجن المؤبد حماية المستهلك

ترشيحاتنا

شاهد... الحزن يخيم على لاعبي منتخب اليد بعد ضياع حلم نهائى الأولمبياد

صراع الصدارة.. تعرف علي موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري

بيراميدز يقدم الشكر للنادي الأهلي.. تفاصيل

وصول أحدث ماكينة لتشغيل وتشكيل المعادن إلى مصنع "سيماف" بالهيئة العربية للتصنيع

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم الميدالية لم ينته بعد.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 23- 27

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

لحدوث كسر مفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق إمبابة

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ