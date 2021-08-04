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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2 مليون جنيه غرامة.. حماية المستهلك يكشف مصير تجار الأوكازيون الوهمي

حسام الدين
حسام الدين

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ، إن التخفيضات في الأوكازيون علي السلع تصل إلى 75% ونعمل على ضبط هذا الأوكازيون وبالتالي فإن التاجر الذى يريد الاشتراك فيه يجب عليه إحضار تصريح من مديرية التموين التابع لها ويقوم بتحديد الأسعار قبل وبعد التخفيض.

 

وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة" ، نذهب إلى المحال التي تريد الانضمام إلى الأوكازيون لمعاينتها ويجب أن يكون لدي ملاكها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ، مؤكدا أن المواطنين عندما يسألون علي سلعة في الأوكازيون ولا يجدونها يكون السبب نفاد كمياتها.

وأوضح حسام الدين ، أن القانون الجديد شدد وغلظ عقوبة الأوكازيون الوهمي وتصل عقوبتها الآن إلى 2 مليون جنيه غرامة وفي الماضي كانت تصل إلى عقوبة 100 جنيه فقط.

 

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أعلن جهاز حماية المستهلك العمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زياده.

مفتشو جهاز حماية المستهلك ينتشرون في الأسواق
أوضح جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم، أن مفتشى الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في  جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاوله لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر جهاز حماية المستهلك بأن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أي أسعار سواء للمواد الغذائية او تكاليف وسائل الانتقال خاصة وان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف جهاز حماية المستهلك أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع و نقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التعامل بطريقه ايجابيه والابلاغ عن أي محاوله لرفع الأسعار بدون مبرر سواء في المواد الغذائية او تكاليف وسائل الانتقال وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بكافة المحافظات لتلقى أي بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أى خط ارضى او بإرسال رساله على الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ او الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

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