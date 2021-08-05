عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| ماذا قالت السعوديات عن انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي

السعودية
السعودية

التحليق في السماء والعمل في الجو لم يعد مقتصر فقط على الرجال حيث تشارك المضيفة السعودية، بعد تلقيها التدريب اللازم، أخاها المضيف السعودي، جنبًا إلى جنب، انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي،  جاء بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها تلك الوظيفة على غير السعوديين والسعوديات.

دعمت الخطوط الجوية السعودية قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم، وفى سياق التقرير التالي سنتعرف على ماذا قالت السعوديات عن انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي.

قالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

وعبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" بدورها عن فخرها بكونها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

وقدمت بتلك المناسبة شكرها لأسرتها على دعمهم لها، كما أعربت عن شكرها للخطوط السعودية لإتاحتها الفرصة لهم للالتحاق بالبرنامج.

txt

السعودية تقصر العمل بهذه المهن على مواطنيها

من جهة أخرى، قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

610ad9a5a07ee
610ad9a5a07ee
610ad9a5bddab
610ad9a5bddab
610ad9a692dfb
610ad9a692dfb
مضيفات بالطيران السعودي السعوديات السعوديين مضيفة الطيران أنهار طاشكندي

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة العامة ببورسعيد

يحيى خالد باكيا: منتخب مصر لليد يستحق الذهبية والتوفيق لم يحالفنا أمام فرنسا

شاهد... الحزن يخيم على لاعبي منتخب اليد بعد ضياع حلم نهائى الأولمبياد

صراع الصدارة.. تعرف علي موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري

بيراميدز يقدم الشكر للنادي الأهلي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

حلم الميدالية لم ينته بعد.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 23- 27

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

لحدوث كسر مفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق إمبابة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ