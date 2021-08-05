شاهد| ماذا قالت السعوديات عن انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي

التحليق في السماء والعمل في الجو لم يعد مقتصر فقط على الرجال حيث تشارك المضيفة السعودية، بعد تلقيها التدريب اللازم، أخاها المضيف السعودي، جنبًا إلى جنب، انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي، جاء بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها تلك الوظيفة على غير السعوديين والسعوديات.

دعمت الخطوط الجوية السعودية قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم، وفى سياق التقرير التالي سنتعرف على ماذا قالت السعوديات عن انضمامهن للعمل مضيفات بالطيران السعودي.

قالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

وعبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" بدورها عن فخرها بكونها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

وقدمت بتلك المناسبة شكرها لأسرتها على دعمهم لها، كما أعربت عن شكرها للخطوط السعودية لإتاحتها الفرصة لهم للالتحاق بالبرنامج.

من جهة أخرى، قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

610ad9a5a07ee

610ad9a5bddab